Oppositie valt BBB hard aan op onderwijsbezuinigingen in regio’s

Binnenland

Oppositiepartijen vinden het onbegrijpelijk dat BBB akkoord is gegaan met onderwijsbezuinigingen die hard worden gevoeld in de voor de partij zo belangrijke regio’s. Jan Paternotte (D66) vraagt Claudia van Zanten (BBB) om twee positieve voorbeelden voor regio’s in de onderwijsbegroting te noemen. Sandra Beckerman (SP) vindt het „eigenlijk wel pijnlijk” als ze na doorvragen geen voorbeeld kan noemen.