Hoe krijgt PVV onderwijsbegroting door senaat, vraagt oppositie

D66, CDA, JA21 en ChristenUnie kwamen het afgelopen weekend met een plan om 1,3 miljard van de bezuinigingen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap terug te draaien. Enkele dagen later stelde een links blok van GroenLinks-PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Volt en DENK voor om de bezuinigingen volledig te schrappen. Beide blokken willen dat geld ophalen bij andere ministeries.

„Kiest hij voor dit alternatief of blijft hij op die blinde muur afrijden?”, wilde Jan Paternotte (D66) daarom van Patrick van der Hoeff (PVV) weten over het voorstel van zijn partij. „Ik ben niet bang voor een blinde muur”, luidde zijn antwoord. Hij wil de problemen in het onderwijs oplossen door geld beter uit te geven. „Als meer geld de oplossing zou zijn, dan hadden andere kabinetten dit probleem al opgelost”, aldus het PVV-Kamerlid.

Deze kijk is „minachtend” richting bestuurders en medewerkers in het onderwijs, die zo worden gereduceerd tot „louche mensen met een bureautje”, vindt Harmen Krul (CDA). De PVV’er gaat volgens het CDA-Kamerlid voorbij aan de pijn die wordt gevoeld door de bezuinigingen. „Ik krijg zelf de indruk dat Van der Hoeff de begroting zelf niet gelezen heeft”, aldus Krul.

De CDA’er vreest bijvoorbeeld dat de University College Roosevelt in Middelburg hard wordt geraakt door het ontmoedigingsbeleid voor internationale studenten dat het kabinet van plan is. Zo zullen volgens hem onderwijsinstellingen in wel meer regio’s flink de dupe zijn van de bezuinigingen.

Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA) vroeg de PVV’er hoe hij de oppositie tegemoet kon komen en was niet tevreden met het antwoord. „Ik zie nog geen begin van een antwoord van de PVV over hoe deze begroting het wel gaat halen”, aldus het linkse Kamerlid. Het PVV-Kamerlid verwees voor een reactie op de alternatieve plannen van de oppositie naar het kabinet.