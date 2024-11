President Mexico: heffingen stoppen drugs en migratie niet

Buitenland

MEXICO-STAD (ANP) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft in een reactie op plannen van Donald Trump gezegd dat heffingen op import van producten uit Mexico niets doen tegen de stroom van illegale drugs en migranten naar de VS. Ze helpen ook niet tegen het gebruik van drugs in de VS. Ze zei dat ze Trump een brief stuurt en daarin ook een dialoog voorstelt.