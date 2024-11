Het is de bedoeling dat Khatib vrijdag spreekt tijdens een bijeenkomst van Wageningen Encampment, een groep studenten en medewerkers van de Wageningse universiteit die tegen de Israëlische regering zijn. Ze eisen onder meer dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De protestbijeenkomst is op de campus van de universiteit.

Khatib is aangesloten bij de pro-Palestijnse organisatie Samidoun. Hij mag Nederland niet in, omdat het kabinet eerder dit jaar een inreisverbod heeft opgelegd. Daarom spreekt hij via een videoverbinding. „Dat mag hij gewoon doen. Deze meneer heeft de afgelopen tijd op zestig plekken een toespraak gehouden, ook op de Radboud Universiteit in Nijmegen, en daar is het goed gegaan”, aldus de Wageningse woordvoerder.

De gemeente Wageningen voegt eraan toe dat er voorafgaand aan de bijeenkomst contact is met de politie, het Openbaar Ministerie en de universiteit. „Mocht er vooraf of tijdens de demonstratie aanleiding zijn om vanuit openbare orde maatregelen te nemen, dan gebeurt dat.”