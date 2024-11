Het festival vond plaats op 28 mei vorig jaar aan de Donauweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Schepers was daar met onder meer zijn zus en haar vriend.

Tegen medeverdachten Arginio E. (22) en Guillermo G. (22) eiste het OM celstraffen van respectievelijk 4,5 en twee jaar. Zij waren betrokken bij de vechtpartij die uitmondde in de dodelijke steken. Op in de rechtszaal vertoonde videobeelden is te zien dat hoofdverdachte H. in het hevige, chaotische gevecht met een mes zwaait en mensen te lijf gaat. Er wordt geschopt, geslagen en gestoken.

H. stak de vriend van Schepers’ zus in zijn schouder en een derde slachtoffer in zijn pols en borst. Zij raakten gewond. Schepers bezweek later die avond in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

H. en E. hebben volgens het OM ook een festivalganger met geweld beroofd van een dure zonnebril en een ander van een briefje van twintig euro.