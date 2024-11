Eis hoger beroep schietpartij zorgboerderij: 30 jaar cel en tbs

Omdat het gevaar voor herhaling volgens deskundigen groot is en omdat S. gedeeltelijk verminderd toerekeningsvatbaar is, vindt het OM dat naast een lange celstraf ook de tbs-behandeling nodig is. Over die combinatie zei de officier van justitie: „Genezing is in geval van verdachte, of hij nu of over 28 jaar een tbs-behandeling krijgt, niet mogelijk.” S. lijdt volgens deskundigen aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis.

De 40-jarige S. uit het Zuid-Hollandse Oud-Alblas kreeg vorig jaar van de rechtbank een levenslange gevangenisstraf opgelegd, nadat het OM toen ook dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging had geëist. Zowel de verdachte als het OM gingen in hoger beroep tegen dit vonnis.

S. wordt vervolgd voor het doodschieten van een 34-jarige medewerkster van de zorgboerderij en een 16-jarige cliënte, op 6 mei 2022. Een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw raakten zwaargewond. S. werd kort daarna aangehouden, terwijl hij 112 belde. Een paar dagen voor de schietpartij, op 4 mei, zou S. een 60-jarige schoenmaker hebben doodgeschoten in Vlissingen.

Volgens het OM hebben problemen op werk, met de hulpverlening en een afwijzing door een jonge vrouw bij hem gezorgd voor jarenlange woede en wraakgevoelens Die zou hij hebben omgezet in een moordplan wat hij uiteindelijk uitvoerde. „Verdachte wilde op de zorgboerderij dood en verderf zaaien”, zei de officier. „Zijn slachtoffers waren volstrekt willekeurig.” S. heeft nauwelijks iets gezegd over het motief. „Terwijl de slachtoffers daar wel recht op hebben en belang bij hebben”, zei de officier. „De antwoorden op veel vragen zitten uitsluitend in het hoofd van de verdachte.”

Dinsdagmiddag komt de verdediging van S. aan het woord. Het gerechtshof verwacht 17 december uitspraak te doen.