De boot Sea Story ging op de Rode Zee ten onder nadat hij in slechte weersomstandigheden te maken had gekregen met hoge golven. Binnen vijf tot zeven minuten was het schip gezonken.

Er waren ruim dertig vakantiegangers en dertien bemanningsleden aan boord voor een meerdaagse duikexcursie, onder wie Amerikanen, Britten, Duitsers, Chinezen en Spanjaarden. 33 opvarenden zijn tot dusver gered. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zaten er geen Nederlanders op het schip.