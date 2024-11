Khan (72) zit al een jaar vast en wordt vervolgd in meerdere zaken, waaronder corruptie. Afgelopen week beval een rechter zijn voorwaardelijke vrijlating, maar dat is nog niet gebeurd. De demonstranten eisen dat hij onmiddellijk vrijkomt. Khan zelf heeft opgeroepen tot een vreedzaam protest bij het parlement met dezelfde eis.

„Dit is geen vreedzaam protest, dit is extremisme”, aldus de huidige premier Shehbaz Sharif. De stad was afgezet, maar toen Khans aanhangers toch door de barricades probeerden te komen, zette de politie traangas en rubberkogels in. De demonstranten hadden stokken en stenen bij zich.