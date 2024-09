Binnenland

Wegafsluitingen en agenten op straat in Den Haag om Prinsjesdag

Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. Op diverse plaatsen in het centrum van de stad zijn al agenten te zien. Ook is een deel van het centrum afgesloten voor verkeer. Het verkeer kan sinds 06.00 uur niet meer over onder meer de Lange Houtstraat, het Plein, de Paleisstraat en het Korte Voorhout.