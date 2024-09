Zorgen om hoogwater Midden-Europa, dodental loopt op tot achttien

Het vierde dodelijke slachtoffer in Oostenrijk werd gevonden in Klosterneuburg in de zwaar getroffen deelstaat Neder-Oostenrijk. Het ging om een man van in de veertig die op zijn buik in het water dreef, meldt een politiewoordvoerder aan de Kronen Zeitung. In het oosten van het land maakt men zich grote zorgen om een zwaar beschadigde dam. Maandagavond werden mensen in de buurt van de plaats Rust im Tullnerfeld daarom al geëvacueerd.

In het Duitse Dresden is het waterpeil van de Elbe al vier keer zo hoog als het normale peil van 1,42 meter. Met argusogen wordt het water bekeken dat vanuit Tsjechië naar de stad stroomt. De autoriteiten verwachten dat het waterpeil in de loop van de dag de zes meter zal overschrijden. Tijdens de ernstige overstromingen van 2002 kwam het waterpeil tot 9,40 meter.

In het kleine Poolse stadje Klodzko, zo’n honderd kilometer ten zuiden van Wroclaw, zag het centrum er in de nasleep van de overstromingen volgens persbureau dpa uit alsof er een bom was ontploft. Ramen en deuren van winkels zijn ontzet en overal lagen losse kabels en planken nadat de rivier buiten de oever was getreden.

In Roemenië kwamen zeven mensen om het leven door het noodweer. In Tsjechië, waar drie doden vielen, is het leger ingezet om inwoners van ondergelopen gebieden te helpen.