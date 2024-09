Groep mannen wacht buiten het terrein van het COA in Ter Apel

Vanwege het hoge aantal asielzoekers in Ter Apel besloot het COA om maandagavond eerst alleen vrouwen, kinderen en kwetsbare personen toe te laten. Alleengaande mannen moeten buiten het terrein wachten.

De mannen buiten het terrein hebben tassen en koffers bij zich, zo is te zien op foto’s van een ANP-fotograaf. Volgens Pellemans is het nog onduidelijk of de groep mannen in het gras moet overnachten. Hij zegt in Bar Laat dat nog „met man en macht” wordt gewerkt aan een oplossing.