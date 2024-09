Binnenland

Motorrijder komt om bij ongeluk op A16, andere opzittende gewond

Twee mensen die samen op een motor zaten hebben maandagmiddag een ongeluk gehad op de A16 van Breda naar België. Een van hen is daarbij overleden, de ander is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het dodelijke slachtoffer is een 39-jarige man uit België.