Buitenland

Man bij golfbaan Trump aangeklaagd voor illegaal wapenbezit

De man die zondag werd opgepakt in de buurt van de golfbaan waar de Amerikaanse oud-president Donald Trump aan het spelen was, is aangeklaagd voor illegaal wapenbezit. Ryan Wesley Routh mocht als veroordeeld persoon geen wapen hebben en bovendien had zijn wapen geen serienummer. Mogelijk volgen er later nog meer aanklachten tegen de man.