Britse media zien vredesgebaar in koninklijke felicitaties Harry

Harry werd zowel via de socialemediakanalen van koning Charles als van prins William gefeliciteerd. Dat was voor het eerst in drie jaar tijd.

„Koninklijk vredesgebaar”, kopt The Mirror in grote letters op de voorpagina. Ook Metro heeft bijna de gehele voorpagina gewijd aan Harry’s verjaardag. De krant spreekt over „surprise greetings” en dat ze mogelijk het gevolg zijn van een betere relatie tussen de prins en zijn familie.

De band tussen Harry en met name zijn broer William staat al enige jaren op gespannen voet. De hertog van Sussex, die sinds 2020 in Amerika woont, schreef er ook over in zijn boek Spare.