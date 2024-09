Economie

Chipbedrijf Intel bij stijgers op afwachtend Wall Street

Intel behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De chipproducent is officieel in aanmerking gekomen voor 3,5 miljard dollar aan overheidssubsidies om halfgeleiders te maken voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het aandeel Intel steeg 1 procent.