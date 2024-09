Ghana heeft dit en vorig jaar flink meer last gehad van cacaosmokkel. Volgens Cocobod, de overheidsinstelling die over de cacaoproductie in dat land gaat, heeft het belangrijke cacaoland in het seizoen van 2023 en 2024 160.000 ton van de grondstof verloren. Dat is ruim drie keer zoveel als een jaar eerder en meer dan een derde van de totale Ghanese cacao-export, aldus Cocobod.