Een vrachtwagenchauffeur die met pech op de vluchtstrook was gaan staan en uit zijn voertuig was gestapt, is overleden na een aanrijding door een andere vrachtwagen. Het slachtoffer is een 38-jarige man uit Oud-Alblas, meldt de politie. Het ongeluk op de A15 ter hoogte van het knooppunt Ridderkerk gebeurde rond 12.00 uur.