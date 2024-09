Duitse milieuorganisaties beginnen opnieuw een rechtszaak omdat ze hun overheid tot ambitieuzer klimaatbeleid willen dwingen. Dat lukte voorstanders van scherpere doelstellingen in 2021 al eens, maar de laatste jaren zien Greenpeace en Germanwatch veranderingen in het klimaatbeleid die hen niet bevallen. Ze hebben daarom met steun van 54.000 burgers een nieuwe zaak aangespannen bij het Constitutioneel Hof in Karlsruhe.