De Rotterdamse politie heeft maandagochtend een 39-jarige man aangehouden in een woning in de wijk Kralingen op verdenking van een verkrachting in 2004. Het toen 30-jarige slachtoffer werd door meerdere mannen in diezelfde buurt meerdere malen verkracht. Het onderzoek is nog niet klaar. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.