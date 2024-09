De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt opgelucht te zijn dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump veilig en ongedeerd is nadat een mogelijke poging tot een moordaanslag was verijdeld. „Het is goed dat de verdachte van de moordpoging snel kon worden opgepakt”, schrijft de Oekraïense leider op X. Hij stelt ook dat politiek geweld geen plek heeft in de wereld.