Premier Schoof en zijn kabinet hebben hun lang verwachte plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Wie had gehoopt dat het regeerakkoord een verrassende kijk op de toekomst zou bieden, komt teleurgesteld uit. Veel nieuws biedt het niet. Feitelijk is het niet meer dan een uitgebreider beschrijving van hetgeen al in het hoofdlijnenakkoord was vastgelegd.