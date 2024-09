Rabo: brede welvaart afgenomen, vooral bij ondernemers

De „brede welvaart” die Nederlanders ervaren is dit jaar licht afgenomen, na een stabilisatie vorig jaar. Nederlanders zijn met name negatiever geworden over thema’s als milieu, veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid, melden onderzoekers van RaboResearch. Vooral onder ondernemers is de ervaren brede welvaart hard gedaald. In 2023 kenden ondernemers nog de hoogste brede welvaart in vergelijking met werknemers, niet-werkenden en werklozen.