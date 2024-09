De belangrijkste opruimwerkzaamheden van de ingestorte Carolabrücke in Dresden zijn zaterdagavond afgerond, heeft brandweerwoordvoerder Michael Klahre laten weten. De brug in de Oost-Duitse stad stortte eerder deze week gedeeltelijk in het water, en door voorspelde hoge waterstanden in de Elbe moest haast worden gemaakt met de sloopwerkzaamheden.