De politie heeft zaterdag ongeveer 250 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen in een loods aan de Polenweg in Terneuzen in Zeeland. De huurder van het pand is als verdachte aangemerkt. Hij wordt op een later moment verhoord, meldt de politie zondag. In de gemeente Geertruidenberg (Noord-Brabant) heeft de politie recentelijk een even grote hoeveelheid vuurwerk aangetroffen.