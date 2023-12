Defensieminister Kajsa Ollongren is bezorgd over de „nieuwe politieke wind” die in Den Haag is gaan waaien, na de winst van Geert Wilders’ PVV, zei ze in het programma WNL Op Zondag. De partij van Wilders heeft in haar programma staan geen geld of materieel meer naar Oekraïne te willen sturen.