Burgemeesters van gemeenten die vallen onder de politie-eenheid Rotterdam zijn gestart met het uitwisselen van ervaringen over de toename van excessief geweld en de vele explosies in regio, meldt de gemeente Rotterdam. Het is een initiatief van burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen. Deelnemers aan het zogenoemde ‘Vlaardingenoverleg’ zullen de komende tijd regelmatig samenkomen.