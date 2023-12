Zo’n tweehonderd actievoerders van Extinction Rebellion (XR) blokkeren zaterdagmiddag de Daalsesingel in het centrum van Utrecht, meldt de actiegroep. De blokkade is bij het hoofdkantoor van Energie Beheer Nederland (EBN), dat namens de overheid verantwoordelijk is voor gasboringen op land en in zee. EBN draagt zo bij aan de klimaatcrisis, vindt XR.