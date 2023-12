Rusland zegt vrijdag bij verschillende Oekraïense aanvallen tientallen drones te hebben neergehaald. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het leger vrijdag in twee uur tijd 26 Oekraïense drones heeft onderschept boven De Krim. Of er schade of slachtoffers zijn op het in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland zegt het ministerie niet.