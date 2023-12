Handhavers in Arnhem mogen vanaf vrijdag zichtbaar religieuze uitingen dragen bij hun uniform. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een hoofddoek, een keppel of een tulband. Religieuze uitingen waren al toegestaan voor ambtenaren met publieksfuncties en Arnhem vindt het niet langer passend om handhavers daarvan uit te sluiten, schrijft burgemeester Ahmed Marcouch in een brief aan de gemeenteraad.