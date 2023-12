Amsterdam: landelijke aanpak nodig om relatief hoog lerarentekort

Amsterdam heeft nauwelijks invloed op een aantal belangrijke factoren die leiden tot het relatief hoge lerarentekort in de hoofdstad. Dat schrijft Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) vrijdag in een raadsbrief, naar aanleiding van de meest recente cijfers over het lerarentekort. In het Amsterdamse basisonderwijs is een tekort van 18,7 procent (9,4 procent landelijk) en er is een tekort van 6,5 procent in het voortgezet onderwijs (5,8 procent landelijk).