Ga niet naar de kerstborrel als je ziek bent en overweeg om een coronatest te doen bij klachten. Dat adviseert Chantal Rovers, hoogleraar uitbraken van infectieziekten bij het Radboudumc, nu het aantal virusdeeltjes in het rioolwater is gestegen naar het hoogste niveau ooit en er negenhonderd coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen, van wie vijftig op de ic.