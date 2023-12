Dat de gemeente Hoorn geen excuses aanbiedt voor haar slavernijverleden is „pijnlijk en teleurstellend”, Dat zegt voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Toch kwam het besluit voor haar niet onverwacht, ze had naar eigen zeggen al signalen dat het een moeilijke zaak zou zijn. Binnen de Hoornse gemeenteraad was een meerderheid tegen excuses.