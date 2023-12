Het Kremlin is „onder de indruk” van Hongarije, omdat het land op de EU-top een nieuw steunpakket voor Oekraïne heeft geblokkeerd. „Hongarije is een soeverein land. Het heeft zijn eigen belangen. En Hongarije, in tegenstelling tot veel Europese landen, verdedigt zijn belangen vastberaden”, zei de Russische woordvoerder Dmitri Peskov.