Een coffeeshop in Tilburg is donderdagavond voor de vierde keer in twee jaar doelwit geworden van een aanslag. Twee mannen gooiden rond 23.40 uur een pakket samengebonden vuurwerk en een jerrycan met brandbare vloeistof tegen het pand aan de Gasthuisring, meldt de politie. Er volgde daarop geen ontploffing.