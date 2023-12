De gemeente Hoorn, vroeger een van de belangrijkste steden in de Vereenigde Oostindische Compagnie, biedt geen excuses aan voor het slavernijverleden. Ook komt er geen erkenning van dat verleden. In de gemeenteraad is daar geen meerderheid voor, laat de Noord-Hollandse gemeente vrijdag weten. Wel wil Hoorn „stadsgesprekken” houden over racisme en discriminatie.