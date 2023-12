De donkere dagen zijn aangebroken. Buiten is het koud en grijs. Je komt moeilijker uit je bed, voelt je somberder en je energieniveau is lager dan normaal. Herken je dit gevoel? Veel mensen zitten in de wintermaanden minder goed in hun vel. Een winterdip ligt op de loer. Maar wat houdt dit in en hoe ga je het te lijf? Psychiater Jeroen Kruit vertelt erover.