De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat er „snel een meerjarenperspectief” komt van het kabinet over of en wanneer er een landelijk vuurverbod wordt ingevoerd. „Dat biedt iedereen duidelijkheid.” Momenteel verschillen de regels voor het afsteken van vuurwerk per gemeente en de vereniging vindt dat nog altijd „onwenselijk”.