De gemeente Vlaardingen huurt een particulier beveiligingsbedrijf in om ’s avonds en ’s nachts te surveilleren in de wijken waar recent een reeks explosies is geweest. Dat heeft burgemeester Bert Wijbenga besloten naar aanleiding van een bewonersavond van woensdag. De beveiligers doen hun werk vanaf 19.00 uur tot 07.00 uur.