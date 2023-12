De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft haar directeur onderwijs Jannette Meiling benoemd tot lid van het College van Bestuur (CvB). Dat maakte de CHE donderdag bekend. De huidige bestuursleden Jan Hol en Pieter Oudenaarden zijn herbenoemd. Meiling treedt in april 2024 toe tot het bestuur. Hol stapt in augustus 2026 op. „Om de stabiliteit en contuïniteit in het CvB te waarborgen” zitten Hol en zijn opvolger tijdelijk samen in het bestuur.