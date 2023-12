Bestuurders: laat behandeling spreidingswet in Eerste Kamer

Laat de senatoren van de Eerste Kamer de spreidingswet in januari behandelen. Opschorten van de behandeling totdat de formatie van een nieuw kabinet is afgerond, zorgt ervoor dat het organiseren van de opvang van vluchtelingen mogelijk in een impasse terechtkomt, terwijl de situatie nu al onhoudbaar is. Dat schrijven het Veiligheidsberaad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg IPO en de commissarissen van de Koning donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.