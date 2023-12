Lange files door blokkade stakers van haven in Calais

Een blokkade van stakende havenwerkers in Calais heeft geleid tot forse verkeersopstoppingen, berichten Franse media. Naar schatting zeker zeshonderd vrachtauto’s konden bij de haven niet verder door de stakingsactie van de vakbond CGT-Ports et docks (Nationale Federatie Werkers in Havens en Dokken). Vrachtverkeer naar Engeland is zo geblokkeerd geweest. Vrachtauto’s uit Engeland werden niet getroffen door de stakingsacties, volgens de havenautoriteiten.