De Brabantse gemeente Drimmelen gaat ongeveer dertig asielzoekers enkele weken lang opvangen in het gemeentehuis. „Er is wederom een zorgelijke situatie ontstaan in Ter Apel. Er blijven onvoldoende opvangplekken beschikbaar in het land”, verklaart de gemeente. Asielstaatssecretaris Eric van der Burg had gevraagd om voor de kerst 4000 extra opvangplekken te vinden.