Rutte: situatie rond spreidingswet gevolg Nederlandse systeem

Dat Dilan Yeşilgöz woensdag als VVD-leider in de Tweede Kamer probeerde een behandeling van de spreidingswet in de senaat tegen te houden, terwijl ze tegelijkertijd demissionair minister van Justitie en Veiligheid is, is „staatsrechtelijk niet raar”. Dat zei demissionair premier Mark Rutte donderdag in Brussel, waar hij de Europese top bijwoont. Volgens hem kan dit voorkomen in „het Nederlandse politieke systeem waar we voor gekozen hebben”.