Een partij van ongeveer 18.000 kilo verboden vuurwerk is deze week in beslag genomen bij een Nederlandse vuurwerkimporteur door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), meldt de inspectiedienst. Het gaat om vuurwerk dat sinds 1 december 2020 verboden is in Nederland, zoals vuurpijlen, Romeinse kaarsen en knalvuurwerk.