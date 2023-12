Meer mensen Nederlander geworden door naturalisatie in 2023

Tot 1 december 2023 zijn bijna 48.000 mensen door naturalisatie Nederlander geworden. Dat meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het gaat om bijna 35.000 volwassenen en zo’n 13.000 kinderen. De meeste aanvragers hadden de Syrische nationaliteit, en een groot deel van de aanvragers had een vergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid of een asielvergunning. In dezelfde periode vorig jaar werden ruim 44.000 mensen tot Nederlander genaturaliseerd.