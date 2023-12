De Europese Centrale Bank (ECB) zal donderdag de rente in de eurozone vrijwel zeker onveranderd laten op 4 procent. De centrale bank houdt daarmee voor de tweede keer op rij een rentepauze, na een recordreeks van verhogingen. Sinds medio vorig jaar heeft de ECB de leenkosten in het eurogebied flink opgeschroefd tot het hoogste niveau ooit om de inflatie te bestrijden. Het rentebesluit, het laatste van dit jaar, wordt in de middag bekendgemaakt.