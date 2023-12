De politie heeft woensdag een 18-jarige Spijkenisser aangehouden voor een explosie in oktober in Berkel en Rodenrijs. Daar ging woensdag 18 oktober rond 01.30 uur een explosief af waardoor een auto in brand vloog. Ook raakten andere auto’s en de gevel van een woning aan de Lunet beschadigd. Niemand raakte gewond.