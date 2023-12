De gemeente Amsterdam komt opnieuw met een steunpakket voor culturele instellingen die door de hogere energielasten in de financiële problemen komen. Ook wordt geld vrijgemaakt om volgend jaar musea, podia en broedplaatsen te helpen verduurzamen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van dubbel glas of ledverlichting. In totaal is 1,8 miljoen euro beschikbaar.