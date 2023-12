Zuid-Hollandse coalitie maakt binnen week opvallende ommezwaai

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning mag toch in gesprek gaan met het Rijk over haar plannen voor de inrichting van de schaarse ruimte in de provincie. Koning (ruimtelijke ordening) kreeg daar door een opvallende ommezwaai van de coalitiepartijen toestemming voor tijdens de Provinciale Statenvergadering. Eind vorige week was de coalitie in een commissievergadering nog opvallend verdeeld over het ruimtelijk voorstel van de gedeputeerde.