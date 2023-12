Wilders vraagt om vertrouwen, groot deel Tweede Kamer sceptisch

Een flink deel van de Tweede Kamer heeft er geen tot weinig vertrouwen in dat PVV-leider Geert Wilders een premier zou kunnen zijn voor alle Nederlanders. Ze vinden op zijn minst dat hij zijn omstreden uitspraken en standpunten over de islam en de rechtstaat terugneemt en excuses maakt aan mensen die daardoor bang of gekwetst zijn. Maar Wilders weigert dat permanent, bleek tijdens het debat over de verkenning. En dat leidt tot zorgen en ongerustheid bij Volt, GroenLinks-PvdA, D66, CU, CDA, PvdD en DENK.